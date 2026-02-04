日本道路交通情報センターによりますと、きょう（4日）午前8時40分ごろ、岡山市東区金岡西町の国道2号下り線で、軽乗用車が横転する事故がありました。このため、下り線は現場付近で車線規制が行われ、午前9時20分現在、3キロの渋滞が発生しています。 【地図を見る】事故のあった場所 消防によりますと、この事故で、男性一人が病院に搬送されているということです。意識はあるということです。 【地図を見る】