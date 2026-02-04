ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜ホノルル線で3月に増便を実施する。運航日は3月23日と25日で、各日1往復、計2往復を運航する。機材はボーイング787-8型機を使用する。同路線は期間運航で、2025年12月14日から1月4日まで週4往復、3月20日から27日まで同3往復の運航を予定している。追加便の航空券の販売は、2月3日正午から開始している。■ダイヤZG2東京/成田（19：05）〜ホノルル（07：05）／3月23日・25日ZG1ホノルル（09：05）