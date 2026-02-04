３日夜、寒河江市にある商業施設の一部が焼ける火事がありました。 この火事によるけが人はいませんでした。 警察によりますと、３日午後８時５５分ごろ、寒河江市八鍬（やくわ）にある商業施設「トルコ館」で、警備会社から「白煙が出ている」と消防に通報がありました。 火は一部２階建ての建物の北側、天井付近を焼きました 。 この火事によるけが人はいませんでした。 警察と消防が、出火の原因や焼けた面積について詳しく