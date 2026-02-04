スタッド・ランス（フランス2部）に所属する日本代表FW中村敬斗が、今季公式戦3アシスト目を記録した。クープ・ドゥ・フランス（フランス杯）ラウンド16が3日に行われ、スタッド・ランスはル・マン（2部）とホームで対戦。38分にテオ・レオーニが先制点を決めると、71分にもレオーニが追加点を挙げた。この試合にベンチスタートとなった中村は69分から途中出場していたなか、84分にはピッチ中央でパスカットした流れから自ら