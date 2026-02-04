2026年2月6日は、日本の暦において縁起がよいとされる「七箇の善日（ななこのぜんにち）」のうち、吉日が3つも重なる、非常にパワフルな1日です。「大明日」「母倉日」「天恩日」という、天からの恩恵が降り注ぐとされる日が重なることで、望む未来へとスムーズに導かれるような、追い風を感じられる日となるでしょう。今回はこの日の特徴と、運気をさらに味方につけるための過ごし方を紹介します。2月6日にやってくる3つの吉日▼