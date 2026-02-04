【ニューヨーク共同】米東部デラウェア州の大陪審は2日、昨年12月に同州の自宅で妻（64）を殺害したとして殺人罪でウィリアム・スティーブンソン容疑者（77）を起訴した。被告はバイデン前大統領の妻、ジル氏の元夫で、2人は1970〜75年に婚姻関係にあった。米メディアが3日伝えた。昨年12月28日、家庭内トラブルの通報を受け警察が自宅に駆け付けた。妻は居間で反応がない状態で見つかり、救命措置を受けたが死亡した。