「車に轢かれた子猫がいます」2025年6月24日、車に轢かれ意識が混濁し、半身麻痺と右目も動かない状態の子猫を通報を受けたセンターの職員が現場に向かい保護した。子猫はそのまま病院に入院して治療を受け、状態が把握できたところで病院からセンターへの収容に切り替わったとの報を受け、7月2日にワタデキが引き出した。動物保護活動家・坂上知枝が、2020年に設立した一般社団法人「ワタシニデキルコト」（ワタデキ）は、「人間