イタリア発ランジェリーブランドIntimissimi（インティミッシミ）から、2026年春夏バレンタインシーズンを彩るスペシャルなニュースが到着。「THELOVECLUB」をテーマにしたコレクションの世界観を落とし込んだBE@RBRICKプレゼントキャンペーンがスタートします。フェミニンで遊び心あふれるデザインは、ランジェリー好きはもちろん、ポップカルチャー好きの心もときめかせるはず