アメリカのトランプ大統領は3日、各州により管理されている選挙について「腐敗が横行しており連邦政府が介入すべきだ」と主張しました。アメリカの選挙は主に州法に基づいて運営され、投票は各州の政府が管理しています。トランプ大統領は3日、アトランタやフィラデルフィアなど、従来、野党の民主党が強い地域を名指しして、「選挙でひどい腐敗が横行している地域を見てくれ。連邦政府はそのようなことを許すべきじゃない」と述べ