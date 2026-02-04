OWGR（公式世界ゴルフランキング）は2月3日、LIVゴルフが2026年シーズンから世界ランキングポイントを獲得すると正式発表した。ただし各大会でトップ10に入った選手のみとなる。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？「OWGR理事会は本日、LIVゴルフからの申請に関する決定をした。審議を重ねた結果、男子プロゴルフの変容する状況を反映させるため、2026年シーズンよりLIVゴルフ大会に世界ランキングポイントを付