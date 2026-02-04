2月3日午後、静岡県富士市で他人の住居に正当な理由がなく侵入した疑いで、43歳の消防士の男が逮捕されました。 住居侵入の疑いで逮捕されたのは、富士市厚原に住む消防士の男（43）です。警察の調べによりますと、男は3日午後2時頃、富士市厚原に住む会社員の男性（35）の住居に、正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。 被害にあった男性の家族から、「帰宅したら、見知らぬ男が家から出てきた」と110番通報がありまし