アメリカのトランプ大統領は3日、議会下院で成立した予算案に署名し、政府機関の一部閉鎖が解消しました。アメリカでは強引な移民の取り締まりに野党が反発して予算案の成立が遅れ、先月31日から政府機関の一部閉鎖が続いていました。こうした中、議会下院は3日、予算案の大部分を可決。トランプ大統領が署名をして成立しました。これにより政府機関の一部閉鎖は解消しました。一方で、与野党が対立している移民政策を所管する国土