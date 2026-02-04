レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が、同球団から3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場許可が下りたと米スポーツサイト「マスライブ」で、レッドソックスの番記者を務めるクリス・コティーロ氏が3日（日本時間4日）に伝えた。同記者は記事内で「レッドソックスは、吉田正尚もWBCに参加すると信じているが、状況は変わる可能性がある」としたうえで「故障があった2025年の後だが、保険関連の問