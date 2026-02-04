「阪神２軍春季キャンプ」（４日、具志川）工藤泰成投手（２４）が具志川に合流した。茨木、松原とともにシート打撃に登板する予定。工藤は今春キャンプは宜野座組スタートで、２日にプルペン入りし、伏見寅威捕手（３５）を相手に６０球を投じ、３日は投内連携などに参加していた。