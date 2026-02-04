４日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万４７２０円６６銭）に比べて６００円超下落した。５万４０００円台で推移している。３日の取引で日経平均は前日比２０００円超上昇し、最高値を更新していた。