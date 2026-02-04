この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「40代で子ども3人あり、教育費と住宅ローンの両立が不安。返済プランの“再設計”は可能なのか？」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「40代で子ども3人あり、教育費と住宅ローンの両立が不安。返済プランの“再設計”は可能なのか？」40代子ども3人家族、住宅ローン返済中ですが、教育費