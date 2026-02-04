先日の第68回グラミー賞授賞式で、渾身のパフォーマンスを披露したレディー・ガガ（Lady Gaga）。彼女は授賞式の前日まで日本でツアーを行っており、結果として最大のハイライトの一つとなったステージを組み上げるための時間は、ほとんど残されていなかった。エグゼクティブ・プロデューサーのベン・ウィンストンは、ポッドキャスト『Rolling Stone Music Now』の最新エピソードで、ガガのリハーサル時間があまりに短かったため、