理論3：子どもは遊びで発達させよう② 理論解説のポイント！ ・子どもは遊びで発達する・子どもは1mmも変えない：社会モデル・覚醒レベルの理解と支援：交感神経・副交感神経のバランスに注目 【知識・学習】子どもの状態と覚醒レベルの関係にも注目 いつまでも子どもの興奮が収まらず動き回っていたり、逆にぼーっとしてなかなか動き出さなかったりというのは、覚醒レベルが関係していることが多くあります。覚