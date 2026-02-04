大阪府警本部昨年11月、大阪市阿倍野区の会社経営者宅で現金約2千万円が入ったバッグなどが盗まれた事件があり、大阪府警は窃盗容疑などで、同府東大阪市の男（49）を4日に再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。男は別の窃盗事件で逮捕されていた。捜査関係者によると、男は昨年11月11日、大阪市阿倍野区の住宅に侵入し、現金約2千万円が入ったバッグや腕時計などを盗んだ疑いがある。住宅には経営者の男