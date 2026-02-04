2026年2月3日現在、業務スーパーでは「月間特売」のチラシを公開しています。南関東エリアで爆弾価格となっている食料品を紹介します。調味料、加工肉、お菓子など...●キッコーマン「いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ」「いつでも新鮮しぼりたて味わいリッチ減塩しょうゆ」各450ml...213円●明治「ブルガリアヨーグルトLB81（プレーン・脂肪0プレーン）」各400ml...156円●明治「R-1ドリンク」112g...118円●大潟村あきたこまち