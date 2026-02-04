アンドエスティＨＤが５日続伸している。３日の取引終了後に発表した１月度の月次売上高で、既存店売上高が前年同月比９．９％増と２カ月ぶりに前年実績を上回ったことが好感されている。 前年のハードルが低かったことに加えて、初売りや冬セールで冬物商品の在庫消化を進めたことで前年実績を上回った。前月に続き防寒アウターやニットトップスが人気となったほか、服飾雑貨ではブーツ、生活雑貨