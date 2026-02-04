NHK連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』の放送日が3月20日に決定。あわせてキービジュアルが公開され、追加キャストが発表された。 参考：土居志央梨、『山田轟法律事務所』撮影に手応えラストシーンは「演じながら泣きそうに」 本作は、『虎に翼』では描かれなかった、よね（土居志央梨）と轟（戸塚純貴）のバックストーリーをふんだんに盛り込み、弁護士の視点から