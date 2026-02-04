カフェイン中毒から回復した後は、再び同じ状態に陥らないための生活習慣の見直しが欠かせません。日々のカフェイン摂取量を管理し、適切なタイミングで適量を摂ることが予防の基本となります。代替飲料の活用やカフェイン以外の覚醒方法を取り入れることで、カフェインへの依存を減らしながら生活の質を保つことが可能です。ここでは、再発を防ぐための具体的な工夫と実践方法について解説します。 監修医師：小坂 真琴（医師