介護の歩行介助とは、歩行が不安定な高齢の方や障碍を持つ方が安全性の高い移動をできるサポートを指します。転倒の予防や自立支援の観点からも、正しい介助方法を身につけることが大切です。しかし、介助者自身の身体に負担がかかることも多く、無理な姿勢や力任せのサポートは事故の原因になりかねません。本記事は、歩行介助の基本的な方法やスムーズに行うコツ、注意すべきポイントをわかりやすく解説します