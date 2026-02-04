4日8時47分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比235ポイント安の3万2685ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2862.69ポイントに対しては177.69ポイント安。 株探ニュース