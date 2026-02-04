蕎麦屋に行ったときのこと。「ざるそば」を注文したのに「天ざる」が運ばれてきた。ざるそばは900円だが天ざるは2500円。仕方なく天ざるを食べたが大きな価格変動にモヤモヤが残る結果となった、相植おかき(＠aiu_e030)さんが描くエッセイ漫画『ちょっとしたトラブルエピソード』を紹介しよう。【漫画】「天ざる」は2500円!?■ざるそばを注文したのに天ざるが!?価格の変動に驚く！【ちょっとしたトラブルエピソードまとめ】02【ち