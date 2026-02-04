モデルでフルート奏者のCocomi（24）が4日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「とある日の休日」と書き出したCocomi。黒いロングコートにハイネックニット、キュートな丸眼鏡を着用した写真をアップした。Cocomiは俳優の木村拓哉と歌手・工藤静香の長女。夫妻は2000年12月5日に結婚。01年5月にCocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。