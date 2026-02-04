楽天・佐藤直樹外野手（２７）が新天地でのレギュラー奪取へアピールを続ける。ソフトバンクから現役ドラフトで加入し、移籍後初のキャンプは沖縄・金武の１軍スタート。広角に鋭い打球を放ちながら、サク越えも連発するなど存在感を示している。３日に第１クールを終え、「みんなやさしくて、やりやすい環境でやらせてもらっています」と充実の表情を浮かべた。佐藤は昨季、分厚い選手層を誇るソフトバンクで１０４試合に出