元巨人、ロッテ、レッドソックスで日米通算５４９試合に登板し、１月に現役引退を発表した沢村拓一氏（３７）が自身のインスタグラムを更新。３日に朝の人気番組ＴＢＳ系「ラヴィット！」に生出演したことを報告した。３日はＭＣの麒麟・川島明と田村真子アナウンサーの誕生日を祝う会として行われ、沢村氏はジョッキーの武豊とともに「大木劇団」の中で“役者”としてスーツ姿でサプライズ登場。大の巨人ファンの川島明を驚