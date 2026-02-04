俳優の遠藤憲一が主演を務めるテレビ東京の新作ドラマ『さすらい釣り師 糸田三平』（15、22日に2週連続放送）で、第1話の金沢八景編で自身も釣りが趣味の美村里江、第2話の清水港編で釣り初体験の中村静香が出演することが発表された。【場面写真】サマになってる！船上で笑顔を浮かべる美村里江＆遠藤憲一遠藤は唯一の趣味が釣りというバツ2独身のクリーニング店店主・糸田三平を演じる。三平の父親にはベテラン俳優の小野武