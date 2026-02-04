プルデンシャル生命保険は、社員らが顧客から金銭をだましとる事例が相次いだことを受け、新規契約の販売活動を90日間自粛すると発表しました。プルデンシャル生命では、100人を超える社員や元社員が架空の投資話を持ちかけるなどし金銭をだまし取っていたことが発覚。被害総額は31億円あまりとなっています。こうした事態を受け、プルデンシャル生命は、ガバナンス態勢や営業に関する制度を抜本的に見直すため、今月9日から90日間