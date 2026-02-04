レッドソックス・吉田正尚外野手について、地元ニュースサイト「マスライブ・スポーツ」のクリス・コティーヨ記者が３日（日本時間４日）、自身のＸ（旧ツイッター）を更新してＷＢＣ出場の可能性を投稿した。コティーヨ記者は「レッドソックスのＷＢＣ最新情報」として「レンジャー・スアレスと吉田正尚が有力な出場者」「ウィルソン・コントレラスは春季キャンプまで状況が続くため未定」「ギャレット・ウィットロックが米国