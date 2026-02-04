アストロズのイサク・パレデス内野手（26）が3日（日本時間4日）、年俸調停の審問を回避し、1年935万ドル（約14億6000万円）の契約で合意した。AP通信が報じた。この金額は1月8日に双方が提示額を交換した際、パレデス側が求めた995万ドルと、球団側が提示した875万ドルのちょうど中間にあたる。契約には2027年に1335万ドル（約20億8000万円）の球団オプションが含まれており、パレデスが今季MVP投票でトップ10入りした場合、