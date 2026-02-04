連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』が、2026年3月20日に放送されることが決まった。主人公・山田よねと轟太一が法律事務所を立ち上げるまでの知られざる過去を描き、連続テレビ小説本編では語られなかった2人のバックストーリーに迫る。【写真】新キャスト陣が解禁！物語の舞台は、敗戦直後の上野。空襲でひん死の重傷を負ったカフェ燈台のマスター・増野を、山田よねがリヤカーで運ぶ場面から始