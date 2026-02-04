アイドルグループ「乃木坂46」の3代目キャプテンを務める梅澤美波が、セカンド写真集『透明な覚悟』（光文社）の発売を記念して、2月3日（水）に都内で記者会見をおこなった。白いワンピース姿で登場した梅澤が、取材陣のインタビューに答えた。梅澤にとって5年ぶりとなるこの写真集は、ファッションの聖地であるイタリアで撮影された。華やかなミラノ、芸術の街・フィレンツェ、そして世界遺産の村・チンクエテッレで、大胆なラン