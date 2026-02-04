家具屋さんに並んでいそうな、しっかりした作りのつっぱり棒をダイソーで発見しました！つっぱり棒といってもハンガーパイプ並みの太さで、耐荷重は約20kgから40kgとタフ。これなら服をまとめて掛けることができます！取り付け方法も簡単で手軽なのに、しっかり固定できて安心。500円とお手頃なのも嬉しいです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：つっぱり棒（ねじ止め式、75cm〜120cm、直径2.5cm〜2.8cm）価格：￥550（税