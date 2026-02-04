カラバオカップ準決勝2ndレグ、アーセナルとチェルシーのゲームが行われた。1stレグで先勝し、1点のアドバンテージを持って臨んだホームのアーセナルがまずボールを持ち、チェルシーは5バックの形で構える。逆にチェルシーがボールを持つ局面では［3-2-5］のような形に展開し、サイドに開いたデラップもしくは中央で間受けするジョアン・ペドロを起点に攻撃を試みる。18分にはコーナーキックの流れからインカピエがカットインシュ