植物の水やりに使う道具は、扱いやすさが大切。スリム設計で場所を取らず、棚や窓辺にもすっと収まる、そんなコンパクトな水差しをダイソーで見つけました！水量を調整しやすい注ぎ口に、片手で扱いやすいサイズ感。水を入れやすく、洗いやすい構造で、水やり以外のちょっとした場面でも活躍してくれます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スリム水差し価格：￥110（税込）サイズ（約）：148×65×165Hmm容量：500mL販売