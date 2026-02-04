日中の運行間隔は「地下鉄で最少」に神戸市交通局は2026年3月14日（土）に、市営地下鉄海岸線でダイヤ改正を実施します。このダイヤ改正ではホームドア導入を見据え、各駅の停車時分が見直されるほか、利用状況に応じた運行間隔への変更が行われます。【図】かなり変わります！ダイヤ改正後の「地下鉄海岸線」運行間隔（現行と比較）海岸線は神戸市長田区の新長田駅を起点に、同市中央区の三宮・花時計前駅までを結ぶ延長7.9km