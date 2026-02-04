巨人の１軍投手陣が宮崎キャンプ第１クール最終日の３日、投手会を開催した。球団公式インスタグラムに集合写真がアップされた。戸郷翔征、田中将大、大勢、新戦力の則本昂大、ドラフト１位の竹丸和幸らが笑顔を見せている。杉内俊哉投手チーフコーチらコーチ陣、外国人投手の姿もあり、休養日前の夜に結束を深めた。