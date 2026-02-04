日本将棋連盟は３日、２０２５年の獲得賞金・対局料ベスト１０を発表した。名人、王位、棋聖、棋王、王将とあわせて六冠を保持する藤井聡太竜王（２３）が、１９８９年に統計の発表を始めてから最高額の２億１３６１万円で初めて２億円を突破し、４年連続１位となった。２位は永瀬拓矢九段（３３）の４５７７万円、３位は佐々木勇気八段（３１）の４１３３万円だった。これまでの最高額は、藤井竜王が史上初めて八冠独占を成し