住宅ローンの金利が上昇トレンドに入った。これに伴い、住宅ローン返済中の人たちの動向が気になるところだ。住宅金融支援機構と三井住友信託銀行の三井住友トラスト・資産のミライ研究所は、住宅ローンを返済中の人たちの調査結果をとりまとめ、いずれも2026年1月にその結果を公表した。今回は、2つの調査結果から、住宅ローン返済中の人たちの実態を見ていこう。【今週の住活トピック】住宅ローン利用者の実態調査【住宅ローン利