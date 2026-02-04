プルデンシャル生命は新規の契約の販売活動を90日間自粛すると発表しました。【映像】プルデンシャル生命周辺の様子プルデンシャル生命によりますと、ガバナンス体制や営業制度の抜本的な見直しを最優先に実施するため、9日から販売活動を自粛するということです。また、1日付で社長を退任した間原氏はそのまま退職し、顧問含め、いかなる形においても社の業務に関与しないことで合意したと明らかにしました。プルデンシャ