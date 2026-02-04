米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズがドジャースが3日（日本時間4日）、ヤンキースのマイケル・シアニ外野手（26）をウエーバーで獲得し、アンディ・イバネス（32）を40人枠から外すDFAしたことについて分析した。シアニにとって、今オフの動きは激動だった。始まりはカージナルスの選手だったが、その後DFAとウエーバーを繰り返し、ブレーブス、ドジャース、ヤンキースを経て、再びドジャースに戻ってきた。この動きの中