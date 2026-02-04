重なり合う複数の図形の中から、特定の形だけを見抜く「図形認識クイズ」！今回は、正方形や三角形の中に「円」が組み込まれた入れ子構造の問題です。目が別の形に引っ張られないよう、集中して探してみてください。問題：円は何個ある？図の中をじっくり見て、描かれている「円」の総数を数えてみましょう。ヒント：正方形や正三角形といった「角のある図形」に惑わされず、滑らかな曲線で描かれた形だけを抽出してみてくださいね