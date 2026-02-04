寒い冬の季節でも、安徽省合肥市長豊県のイチゴのビニールハウスの中は春爛漫の様相を呈している。真っ赤なイチゴの実が緑の葉っぱと白い花の間に見え隠れし、摘んで口に入れれば甘さがいっぱいに広がる。イチゴ狩りを楽しもうと、長江デルタ地域から観光客が引きも切らずにやってくる。分散した小規模な栽培から大型設備を擁する全国一のイチゴ産地へ、カゴに詰めて売り歩く小売からブランドの海外進出へ。過去40年間、冬に楽しめ