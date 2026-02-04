群馬の名物・鳥めしを提供する登利平の公式X（旧Twitter）は、2月3日に投稿を更新。群馬県高崎市内にある店舗を閉店すると告知し、悲しみの声が上がっています。【投稿】閉店のお知らせに悲しみの声「これは悲しい……」「【イオンモール高崎店】閉店のお知らせ」と題し、「日頃よりイオンモール高崎店をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。誠に勝手ながら令和８年２月２８日（土）をもちまして閉店させていただく事