「こんなん殺人罪と一緒」「二度と運転免許証を与えない仕組みにして」等ネット上では厳しい声相次ぐ2020年8月、神奈川県川崎市の首都高湾岸線において会社役員の男が高級スポーツカー・ポルシェを時速200〜268kmで運転中、他の乗用車に追突して夫婦2人を死亡させる事故が発生しました。事故現場は首都高湾岸線の下り線で、最高速度が時速80kmに設定された片側3車線の直線道路です。【画像】「えぇぇぇぇ！」これが危険な「あ