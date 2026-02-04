2児の母でタレントの柳原可奈子が3日、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を家族らに祝福される、幸せあふれるショットを大量投稿した。【写真】「こちらも幸せをいただきました」着物姿で笑顔あふれる家族の時間を報告した柳原可奈子柳原は「2月3日 私の40歳の誕生日 家族がお祝いしてくれました 着付け教室で先生に教えていただきながら（真剣な顔!!）、ノンナにお借りしたお着物を着て アフタヌーンティーへ」と報告