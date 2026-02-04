バレーボール男子日本代表でイタリア１部リーグ、ペルージャの石川祐希は日本時間４日、自身のインスタグラムを更新。マネージャーからの報告として「石川祐希は２月３日午前、整形外科の専門医による診察を受け、右膝内側部の捻挫性の損傷と確認されました」としるした。「現在は回復に向けた個別プログラムを開始しており、復帰時期については、状態を見ながら段階的に判断していく予定です」とした。